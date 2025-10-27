Новичок «Зенита» Андре Роберсон назвал своих лучших напарников по «Оклахоме»

Новичок «Зенита» Андре Роберсон поделился мнением о своих бывших товарищах по клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер», где он выступал с 2013 по 2020 год.

«Это зависит от разных нюансов. Лучшие в целом — наверное, Расселл [Уэстбрук] или Кевин [Дюрант]. При этом Серж [Ибака] потрясающе играл в обороне, лидировал в лиге по количеству блоков. В этом он был феноменален. Стив [Адамс] — один из лучших товарищей по команде, с которыми я когда-либо играл. Он лучше всех ставил заслоны. Разные игроки привносили в команду разные вещи, в которых они были великолепны, если не лучшими в лиге. Но этих ребят хочется выделить в первую очередь», – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

