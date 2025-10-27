Форвард «Зенита» Роберсон назвал игроков НБА, защищаться против которых было сложнее всего

Новичок «Зенита» Андре Роберсон вспомнил о своём опыте выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Американский форвард поделился мнением об игроках, защищаться против которых было сложнее всего.

– А против какого игрока тебе было сложнее всего защищаться в НБА?

— Их было несколько. Очевидно, это Стеф [Карри] и Клэй [Томпсон], одни из лучших снайперов всех времён в НБА. В ту эпоху «большие» могли ставить немного более физические заслоны, а в «Уорриорз» существовала такая крутая структура, что этих ребят надо было уметь сразу же находить. Как только ты промахивался, нужно было их найти. Так что я назову этих двух парней, безусловно, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с форвардом «Зенита» Андре Роберсоном на «Чемпионате».

