Форвард «Зенита» Роберсон назвал игроков НБА, защищаться против которых было сложнее всего

Новичок «Зенита» Андре Роберсон вспомнил о своём опыте выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Американский форвард поделился мнением об игроках, защищаться против которых было сложнее всего.

– А против какого игрока тебе было сложнее всего защищаться в НБА?
— Их было несколько. Очевидно, это Стеф [Карри] и Клэй [Томпсон], одни из лучших снайперов всех времён в НБА. В ту эпоху «большие» могли ставить немного более физические заслоны, а в «Уорриорз» существовала такая крутая структура, что этих ребят надо было уметь сразу же находить. Как только ты промахивался, нужно было их найти. Так что я назову этих двух парней, безусловно, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с форвардом «Зенита» Андре Роберсоном на «Чемпионате».
Стефену Карри подарили Лабубу в Китае:

