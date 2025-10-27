Американский новичок «Зенита» Роберсон оценил главного тренера команды Секулича

Форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился мнением о главном тренере команды Александре Секуличе. К команде из Санкт-Петербурга и Роберсон, и Секулич присоединились летом нынешнего года.

— Как тебе работается с тренером Секуличем?

— Хорошо. Он каждый день бросает нам новые вызовы, пытается вытянуть из нас всё самое лучшее. Он постоянно мотивирует нас и старается настроить всех на нужную волну. Ему есть, что предложить. Сейчас мы все пытаемся адаптироваться, понять, как устроена система, как сыграться друг с другом и так далее. Для него это тоже в новинку. Он всё ещё приспосабливается, как и все остальные. Но пока что он великолепен. Очень хороший человек, у которого можно учиться игре, – сказал Роберсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с форвардом «Зенита» Андре Роберсоном на «Чемпионате».

Ислам Махачев играет в баскетбол: