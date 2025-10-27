Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майами Хит — Нью-Йорк Никс, результат матча 27 октября 2025, счёт 115:107, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Владислав Голдин

«Майами» без Владислава Голдина обыграл «Нью-Йорк» в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:107.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Пауэлл - 29, Адебайо - 19, Жакез-мл. - 17, Фонтеккио - 14, Уиггинс - 9, Митчелл - 9, Йович - 6, Смит - 6, Уэр - 5, Ларссон - 1, Джонсон, Янг
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Бриджес - 20, Таунс - 15, Ануноби - 14, Кларксон - 8, Харт - 6, Колек - 5, Ябуселе - 2, Дадье, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти

Самым результативным в составе победителей стал Норман Пауэлл, который записал в свой актив 29 очков.
Лучшую результативность в составе «Никс» показал Джейлен Брансон, который набрал 37 очков.

24-летний российский центровой, выступающий за «Майами» в рамках двустороннего соглашения, Владислав Голдин в матче не принял участия. Таким образом, в нынешнем сезоне Голдин ещё не дебютировал. В следующем матче «Никс» встретятся с «Милуоки Бакс». «Майами Хит» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android