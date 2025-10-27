Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Майами» без Владислава Голдина обыграл «Нью-Йорк» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:107.

Самым результативным в составе победителей стал Норман Пауэлл, который записал в свой актив 29 очков.

Лучшую результативность в составе «Никс» показал Джейлен Брансон, который набрал 37 очков.

24-летний российский центровой, выступающий за «Майами» в рамках двустороннего соглашения, Владислав Голдин в матче не принял участия. Таким образом, в нынешнем сезоне Голдин ещё не дебютировал. В следующем матче «Никс» встретятся с «Милуоки Бакс». «Майами Хит» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.