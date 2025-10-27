40 очков Янниса Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.
Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 24 очка. В составе «Милуоки» лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо, на счету которого 40 очков.
«Милуоки» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Кливленд» одержал вторую победу подряд. В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Детройт Пистонс». «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 28 и 29 октября соответственно.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.