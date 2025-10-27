Скидки
Кливленд Кавальерс — Милуоки Бакс, результат матча 27 октября 2025, счёт 118:113, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

40 очков Янниса Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Кливлендом»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 118:113.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Мобли - 23, Меррилл - 17, Хантер - 16, Болл - 11, Аллен - 8, Портер - 5, Тайсон - 5, Нэнс - 5, Уэйд - 4, Брайант, Проктор, Траверс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Грин - 20, Роллинз - 14, Тёрнер - 13, Портис - 10, Принс - 8, Трент-мл. - 6, Симс - 2, Харрис, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 24 очка. В составе «Милуоки» лучшую результативность показал Яннис Адетокунбо, на счету которого 40 очков.

«Милуоки» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Кливленд» одержал вторую победу подряд. В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Детройт Пистонс». «Милуоки» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Матчи пройдут 28 и 29 октября соответственно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
