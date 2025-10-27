«Даллас» переиграл «Торонто» в матче НБА, у Энтони Дэвиса и Скотти Барнса дабл-даблы

В ночь с 26 на 27 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:129.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов, а также шесть результативных передач. У «Далласа» также с дабл-даблом лучшим стал центровой Энтони Дэвис — 25 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Для «Маверикс» эта победа стала первой в трёх матчах со старта нового сезона. «Рэпторс» потерпели второе поражение кряду, стартовав с победы.