Даллас Маверикс — Торонто Рэпторс, результат матча 27 октября 2025, счет 139:129, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Даллас» переиграл «Торонто» в матче НБА, у Энтони Дэвиса и Скотти Барнса дабл-даблы
В ночь с 26 на 27 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 139:129.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
139 : 129
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дэвис - 25, Расселл - 24, Флэгг - 22, Кристи - 17, Вашингтон - 17, Маршалл - 12, Томпсон - 10, Лайвли - 4, Мартин - 4, Харди - 2, Пауэлл - 2, Нембард, Келли, Сиссе
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Ингрэм - 22, Барретт - 16, Мамукелашвили - 16, Куикли - 14, Дик - 10, Шид - 6, Агбаджи - 5, Пёлтль - 4, Баттл - 3, Могбо, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Торонто» Скотти Барнс, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов, а также шесть результативных передач. У «Далласа» также с дабл-даблом лучшим стал центровой Энтони Дэвис — 25 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Для «Маверикс» эта победа стала первой в трёх матчах со старта нового сезона. «Рэпторс» потерпели второе поражение кряду, стартовав с победы.

