«Лейкерс» победили «Сакраменто» в матче без Леброна и Дончича, у Ривза 51 очко и дабл-дабл

В ночь с 26 на 27 октября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 127:120.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз, которому не хватило одного ассиста до трипл-дабла — в его активе 51 очко, 11 подборов и девять результативных передач. У «Кингз» больше всех набрал лёгкий форвард Зак Лавин — 32 очка, а также четыре подбора.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.