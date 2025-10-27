«Лейкерс» победили «Сакраменто» в матче без Леброна и Дончича, у Ривза 51 очко и дабл-дабл
В ночь с 26 на 27 октября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 127:120.
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз, которому не хватило одного ассиста до трипл-дабла — в его активе 51 очко, 11 подборов и девять результативных передач. У «Кингз» больше всех набрал лёгкий форвард Зак Лавин — 32 очка, а также четыре подбора.
За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.
