В ночь с 26 на 27 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 27 октября
Сан-Антонио Спёрс – Бруклин Нетс — 118:107;
Детройт Пистонс – Бостон Селтикс — 119:113;
Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс — 118:113;
Майами Хит – Нью-Йорк Никс — 115:107;
Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс — 113:139;
Миннесота Тимбервулвз – Индиана Пэйсерс — 114:110;
Даллас Маверикс – Торонто Рэпторс — 139:129;
Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс — 1202:127;
Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:107.
Видео: Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА
- 27 октября 2025
-
08:20
-
08:05
-
06:51
-
06:43
-
05:17
-
04:16
-
03:52
-
00:35
- 26 октября 2025
-
23:47
-
23:22
-
22:24
-
21:33
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:21
-
19:35
-
18:55
-
18:51
-
18:18
-
18:00
-
17:46
-
16:46
-
16:33
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:52
-
15:10
-
14:15
-
13:17
-
12:16
-
11:22
-
10:20
-
09:30