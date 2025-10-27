Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 26 на 27 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 октября

Сан-Антонио Спёрс – Бруклин Нетс — 118:107;

Детройт Пистонс – Бостон Селтикс — 119:113;

Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс — 118:113;

Майами Хит – Нью-Йорк Никс — 115:107;

Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс — 113:139;

Миннесота Тимбервулвз – Индиана Пэйсерс — 114:110;

Даллас Маверикс – Торонто Рэпторс — 139:129;

Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс — 1202:127;

Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:107.

