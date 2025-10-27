Скидки
Результаты игрового дня НБА 27 октября

В ночь с 26 на 27 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 октября

Сан-Антонио Спёрс – Бруклин Нетс — 118:107;
Детройт Пистонс – Бостон Селтикс — 119:113;
Кливленд Кавальерс – Милуоки Бакс — 118:113;
Майами Хит – Нью-Йорк Никс — 115:107;
Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс — 113:139;
Миннесота Тимбервулвз – Индиана Пэйсерс — 114:110;
Даллас Маверикс – Торонто Рэпторс — 139:129;
Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Лейкерс — 1202:127;
Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 114:107.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Харпер - 20, Джонсон - 19, Васселл - 16, Касл - 13, Шампани - 13, Барнс - 4, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Бруклин Нетс: Томас - 40, Портер - 16, Клэкстон - 10, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Клауни - 7, Шарп - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Дёмин - 3, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Дюрен - 24, Томпсон - 21, Харрис - 18, Стюарт - 9, Робинсон - 8, Холланд - 7, Грин - 7, Джонс, Рид, Ланир, Дженкинс, Клинтман, Смит
Бостон Селтикс: Браун - 41, Притчард - 21, Уайт - 15, Саймонс - 12, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 4, Гарза - 2, Тиллман, Уолш, Гонсалес, Шейерман, Буше
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Мобли - 23, Меррилл - 17, Хантер - 16, Болл - 11, Аллен - 8, Портер - 5, Тайсон - 5, Нэнс - 5, Уэйд - 4, Брайант, Проктор, Траверс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Грин - 20, Роллинз - 14, Тёрнер - 13, Портис - 10, Принс - 8, Трент-мл. - 6, Симс - 2, Харрис, Коффи, Сирис, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Пауэлл - 29, Адебайо - 19, Жакез-мл. - 17, Фонтеккио - 14, Уиггинс - 9, Митчелл - 9, Йович - 6, Смит - 6, Уэр - 5, Ларссон - 1, Джонсон, Янг
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Бриджес - 20, Таунс - 15, Ануноби - 14, Кларксон - 8, Харт - 6, Колек - 5, Ябуселе - 2, Дадье, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 139
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 24, Сарр - 21, Джонсон - 18, Миддлтон - 11, Уитмор - 10, Вукчевич - 6, Джордж - 6, Райли - 5, Каррингтон - 4, Шампани - 4, Гилл - 2, Багли III - 2, Джонсон, Купер, Кисперт
Шарлотт Хорнетс: Болл - 38, Бриджес - 22, Нуппель - 20, Секстон - 20, Джеймс - 13, Диабате - 12, Колкбреннер - 4, Коннотон - 4, Салон - 4, Пламли - 2, Манн, Макнили
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 31, Дивинченцо - 17, Рид - 16, Гобер - 14, Макдэниелс - 11, Конли - 6, Кларк - 6, Хиланд - 5, Шеннон - 3, Эдвардс, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 33, Несмит - 18, Деннис - 12, Брэдли - 12, Топпин - 9, Джексон - 6, Шиппард - 6, Уокер - 5, Хафф - 5, Джексон - 4, Уайзмен
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
139 : 129
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дэвис - 25, Расселл - 24, Флэгг - 22, Кристи - 17, Вашингтон - 17, Маршалл - 12, Томпсон - 10, Лайвли - 4, Мартин - 4, Харди - 2, Пауэлл - 2, Нембард, Келли, Сиссе
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Ингрэм - 22, Барретт - 16, Мамукелашвили - 16, Куикли - 14, Дик - 10, Шид - 6, Агбаджи - 5, Пёлтль - 4, Баттл - 3, Могбо, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Зубац - 21, Харден - 20, Коллинс - 16, Данн - 9, Пол - 6, Лопес - 5, Джонс - 4, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Нидерхаузер, Telfort, Браун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 23, Холидэй - 21, Шарп - 19, Грант - 17, Клингэн - 9, Уэсли - 6, Тибулл - 5, Камара - 5, Ян - 2, Рупер, Мюррэй, Рит

Видео: Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА

