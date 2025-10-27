Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА за три дебютных матча сезона-2025/2026

21-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий коллектив «Сан-Антонио Спёрс», по итогам трёх первых матчей сезона-2025/2026 установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Французский игрок, выбранный под первым номером драфта 2023-го, стал первым в истории лиги человеком, набравшим 100+ очков и 15+ блок-шотов в первых трёх матчах сезона. На счету Виктора 100 очков и 18 подборов за три игры.

В первом матче «Спёрс» победили «Даллас Маверикс» со счётом 125:92, а Виктор набрал 40 очков и три блок-шота. Во второй игре в овертайме техасцы оказались сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:116 ОТ), а у француза — 29 очков и девять блок-шотов. Вечером 26 октября «Сан-Антонио» обыграл «Бруклин Нетс» (118:107), а Вембаньяма закончил матч с 31 очком и шестью блок-шотами.