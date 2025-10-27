Единая лига представила символическую пятёрку очередной игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку баскетболистов очередной игровой недели в сезоне-2025/2026.
Символическая пятёрка Единой лиги с 20 по 26 октября:
Мело Тримбл (ЦСКА);
Алекс Пойтресс («Зенит»);
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»);
Пэрис Ли (УНИКС);
Брендан Адамс («Бетсити Парма»).
На данный момент турнирную таблицу Единой лиги возглавляет казанский УНИКС, который выиграл шесть из семи стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает пермская «Бетсити Парма» с пятью победами и двумя поражениями.
Лучшим снайпером является защитник «Самары» Никита Михайловский, у которого 130 очков на старте сезона при средних 21,7 очка за матч.