«Мы были ужасны». Дрэймонд Грин рассказал, когда потерял интерес к игре в НБА

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт Уорриорз» рассказал, когда потерял интерес к игре.

«Одним из худших ощущений, которые я когда-либо испытывал, был тот год, когда мы провалились в самый низ [сезон-2019/2020]. Это было сразу после ухода Кей Ди. Клэй травмирован, у Стефа была травма. Мы были ужасны. У меня не было никакого интереса к игре. Я имею в виду, мы только что были в пяти финалах НБА подряд… Мы были лучшей командой в мире. И сейчас…

Я оказался с 10, может быть, с 11 ребятами, которые были в лиге меньше года. При всём уважении к ним, но они не были Стефом. Они не были Клэем. Они не были Кей Ди. Они не были Шоном Ливингстоном. Конкуренция была уже не та. И я просто выполнял свои обязанности. Я помню, как вышел на паркет и слышал, как парни говорили что-то вроде: «Да, ты уже старый — ты больше так не можешь», — сказал Грин на YouTube-канале Boardroom.