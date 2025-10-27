Купер Флэгг повторил достижение Коби Брайанта

18-летний американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции форварда, повторил достижение легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта.

Коби и Купер — единственные представители НБА, которые в возрасте 18 лет набрали за матч 20 и более очков, не совершив при этом ни одной потери.

В ночь на 27 октября «Маверикс» играли на своём домашнем стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» с «Торонто Рэпторс» и одержали свою первую победу в сезоне — 139:129. Купер Флэгг записал на свой счёт 22 очка, четыре подбора, четыре передачи и один блок-шот.