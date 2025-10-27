Дончич обошёл Леброна, Дэвиса, Шакила и Абдул-Джаббара по очкам за 30 игр за «Лейкерс»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), покорил ещё одно достижение по результативности за калифорнийскую команду.

За 30 матчей в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука набрал 881 очко и обошёл многих именитых баскетболистов по результативности за такое количество встреч: Карим Абдул-Джаббар (865), Джордж Майкан (845), Леброн Джеймс (831), Энтони Дэвис (824), Шакил О'Нил (782).

Лука присоединился к команде из «Лос-Анджелесе» 2 февраля 2025 года в результате обмена из «Даллас Маверикс». Форвард Энтони Дэвис отправился в Техас.