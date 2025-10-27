Ван Ганди — о введении Ховарда в Зал славы: не пользовался должным уважением

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди обсудил введение чемпиона лиги Дуайта Ховарда в Зал славы.

— Можете ли вы объяснить, что значил для вас этот момент и включение Дуайта Ховарда в Зал славы?

— Я был просто очень, очень рад за Дуайта. По какой-то причине, особенно в конце его карьеры, я не замечал, что Дуайт пользовался тем уважением, которого заслуживал. У меня даже были люди, которые спрашивали меня в интервью: «Достоин ли он войти в Зал славы?» Я смотрел на них как на сумасшедших и спрашивал: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Просто посмотрите, что сделал этот парень. Я думал, что он был главной жертвой в рейтинге, посвящённом 75-летию НБА.

Всегда приходится принимать трудные решения, но Дуайту не следовало даже участвовать в этом сложном разговоре. Он, вероятно, входит в топ-50 лучших игроков, не говоря уже о 75. Сколько раз в истории были игроки, которые пять лет подряд попадали в первую сборную по итогам сезона? Сколько игроков трижды подряд становились лучшими игроками обороны? Сколько игроков за один и тот же год лидировали в лиге по подборам и блок-шотам? А ещё он набирал 20 очков. Дуайт был монстром и одним из лучших игроков лиги в период своего расцвета.

Послушайте, в последний раз, когда он выступал со мной в «Орландо» в 2012 году, у него была серьёзная травма спины, и в итоге он перенёс операцию. Хотя после этого он был хорош, он так и не смог снова стать тем доминирующим парнем, которым был. Я думаю, из-за этого люди начали принижать значение его карьеры. Но он и так уже обладал огромными шансами попасть в Зал славы. Он и его семья — замечательные люди. Я знаю, что людям в Орландо и организации «Мэджик» это тоже понравилось, так что я был рад за всех остальных, — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.