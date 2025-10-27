Скидки
42 очка Амосова и 21 от Фролова помогли «Реалу» победить «Валенсию» в Лиге U22

В субботу, 25 октября, в Испании состоялся очередной матч юношеской национальной лиги до 22 лет, в котором встречались мадридский «Реал» и «Валенсия». Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 107:85.

Лучшим игроком матча стал 17-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Егор Амосов. На счету россиянина 42 очка (восемь из 12 трёхочковых), семь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+45» за 27 минут на паркете.

Другой российский игрок в составе «Реала» — 17-летний центровой Илья Фролов — набрал 21 очко, шесть подборов, две передачи, четыре перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+29».

