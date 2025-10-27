«Невероятный уровень». Редик — о 51 очке Ривза в матче с «Сакраменто»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал победу над «Сакраменто Кингз» (127:120), обсудив 51 очко защитника «озёрников» Остина Ривза.

«Он был великолепен. Сегодня вечером он сделал для нас всё, что только можно. Он продемонстрировал невероятный уровень игры в баскетбол и реализации мяча. Но его упорство в борьбе становится очевидным каждый божий день, когда он находится в спортзале… он просто живёт этим моментом — он готов к любому испытанию. Приятно быть рядом с ним каждый день», — сказал Редик на пресс-конференции после матча.

Для Ривза такое количество очков в одном матче является личным рекордом.