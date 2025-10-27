«Невероятный уровень». Редик — о 51 очке Ривза в матче с «Сакраменто»
Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал победу над «Сакраменто Кингз» (127:120), обсудив 51 очко защитника «озёрников» Остина Ривза.
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон
«Он был великолепен. Сегодня вечером он сделал для нас всё, что только можно. Он продемонстрировал невероятный уровень игры в баскетбол и реализации мяча. Но его упорство в борьбе становится очевидным каждый божий день, когда он находится в спортзале… он просто живёт этим моментом — он готов к любому испытанию. Приятно быть рядом с ним каждый день», — сказал Редик на пресс-конференции после матча.
Для Ривза такое количество очков в одном матче является личным рекордом.
