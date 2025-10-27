Скидки
Егор Дёмин на старте сезона НБА бросал только с трёхочковой дистанции

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин за свои первые три игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бросал только с дальней дистанции.

Таким образом, 19-летний Дёмин ни разу не бросил с двухочковой дистанции. Все его 16 бросков в НБА были выполнены из-за дуги.

В среднем российский баскетболист набирал 8,7 очка, 5,0 подбора и 2,3 передачи за три матча в составе «Бруклина» при 50% реализации с игры.

Отметим, что «Бруклин» проиграл «Шарлотт» (117:136), «Кливленду» (124:131) и «Сан-Антонио» (107:118). Следующим соперником «Нетс» станет «Хьюстон Рокетс», с которым Дёмин и компания встретятся завтра, 28 октября, в 3:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

