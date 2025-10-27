Видео: Дёмин реализовал «трёшку» с сопротивлением Вембаньямы

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин реализовал трёхочковый бросок через центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В среднем на старте сезона российский баскетболист набирает 8,7 очка, 5,0 подбора и 2,3 передачи за три матча в составе «Бруклина» при 50% реализации с игры.

Отметим, что «Бруклин» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131) и «Сан-Антонио Спёрс» (107:118).

Следующим соперником «Бруклина» в НБА станет «Хьюстон Рокетс». Встреча с клубом из Техаса намечена на 28 октября в 3:00 мск.