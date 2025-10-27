Ван Ганди: тренеры не получают признания, если не работали с великими игроками

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался о признании тренеров в спорте.

— Во время своей речи при введении в Зал славы Дуайт Ховард сказал: «Нет Дуайта Ховарда без Стэна ван Ганди».

— Мне как тренеру очень повезло, что у меня был такой парень, как Дуайт. Это большая удача. На первых этапах моей работы мне довелось тренировать Дуэйна Уэйда, а затем Дуайта Ховарда. В моей жизни много хорошего благодаря успеху, который создали эти ребята и который привёл лично меня на следующий уровень.

Поэтому когда Дуайт говорит такие слова, я просто отвечаю: «Нет Стэна ван Ганди без таких парней, как Дуэйн Уэйд или Дуайт Ховард». Если посмотреть на лучших тренеров в любом виде спорта, будь то Билл Беличик, который работал с Томом Брэди, или Фил Джексон, у которого был Майкл Джордан, а затем и Шакил О'Нил и Коби Брайант, то тренеры не получают признания и всего того, что к ним приходит, если им не посчастливилось тренировать великих игроков. Я испытываю огромную признательность к игрокам в целом, и особенно в том, что касается вклада Дуайта во все наши успехи, — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.