«GOAT». Лука Дончич отреагировал на 51 очко Остина Ривза в матче с «Сакраменто»

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на 51 очко от 27-летнего защитника «озёрников» Остина Ривза в матче с «Сакраменто Кингз» (127:120).

Фото: Скриншот из социальных сетей

«GОАТ», — подписал Дончич изображение с результатом игры и Остина.

GOAT (Greatest Of All Time) — Величайший всех времён.

Ривз стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл — 51 очко (личный рекорд; 6 из 12 с игры, 6 из 10 с трёхочковой линии, 21/22 штрафных), 11 подборов, девять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+59».

Дончич матч пропускал из-за травмы.