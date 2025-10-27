Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«GOAT». Лука Дончич отреагировал на 51 очко Остина Ривза в матче с «Сакраменто»

«GOAT». Лука Дончич отреагировал на 51 очко Остина Ривза в матче с «Сакраменто»
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на 51 очко от 27-летнего защитника «озёрников» Остина Ривза в матче с «Сакраменто Кингз» (127:120).

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон

Фото: Скриншот из социальных сетей

«GОАТ», — подписал Дончич изображение с результатом игры и Остина.

GOAT (Greatest Of All Time) — Величайший всех времён.

Ривз стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл — 51 очко (личный рекорд; 6 из 12 с игры, 6 из 10 с трёхочковой линии, 21/22 штрафных), 11 подборов, девять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+59».

Дончич матч пропускал из-за травмы.

Материалы по теме
Дончич обошёл Леброна, Дэвиса, Шакила и Абдул-Джаббара по очкам за 30 игр за «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android