«GOAT». Лука Дончич отреагировал на 51 очко Остина Ривза в матче с «Сакраменто»
26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на 51 очко от 27-летнего защитника «озёрников» Остина Ривза в матче с «Сакраменто Кингз» (127:120).
НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон
Фото: Скриншот из социальных сетей
«GОАТ», — подписал Дончич изображение с результатом игры и Остина.
GOAT (Greatest Of All Time) — Величайший всех времён.
Ривз стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл — 51 очко (личный рекорд; 6 из 12 с игры, 6 из 10 с трёхочковой линии, 21/22 штрафных), 11 подборов, девять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+59».
Дончич матч пропускал из-за травмы.
