«50 наггетсов». Леброн Джеймс — о 51 очке Остина Ривза в матче с «Сакраменто»

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на 51 очко от защитника «озёрников» Остина Ривза в матче с «Сакраменто Кингз» (120:127).

«50 наггетсов!!! Этот парень СЛИШКОМ КРУТОЙ», — написал Джеймс в социальной сети Х.

Ривз стал лучшим игроком матча, оформив дабл-дабл — 51 очко (личный рекорд; 6 из 12 с игры, 6 из 10 с трёхочковой линии, 21/22 штрафных), 11 подборов, девять передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+59».

Леброн по-прежнему восстанавливается после защемления седалищного нерва и участие в матче не принял.