Ван Ганди — о критике тренеров: в клубах без побед работают самые надёжные люди

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался о карьере и критике тренеров в лиге.

— Вам не кажется, что многие клубы быстро перекладывают вину на тренеров и увольняют их, не давая время на развитие процесса. Мы это видели на примере Майка Брауна, Майка Мэлоуна, Тейлора Дженкинса и Тома Тибодо, несмотря на то, что на протяжении многих лет они приводили свои команды к успеху в плей-офф. Как вы думаете, тренерские штабы в НБА находятся в хорошем состоянии?

— В целом думаю, что за последние несколько лет в командах стало немного больше стабильности. Интересно, что сейчас все люди, которых вы назвали, были уволены из топовых команд. Если вы посмотрите на клубы, которые находятся в самом низу таблицы и у которых нет побед, потому что от них ничего не ожидают, их тренеры, вероятно, самые надёжные и работающие наиболее долго из всех, что есть. Однако те ребята, которых вы упомянули, все проделали отличную работу не только в прошлом году, но и на протяжении многих лет.

Опять же, когда вы устанавливаете определённый стандарт и требования, а все команды в топе через это проходят, люди ожидают, что тренер придёт и будет идти по этому плану шаг за шагом. Но реальность такова, что ни в одном бизнесе это не работает. Иногда происходит стабилизация или приходит стагнация — бывает всё по-разному, тогда тренеры фактически расплачиваются за свой успех. Начинаешь воспринимать Майкла Мэлоуна в «Денвере» как должное. Начинаешь воспринимать Тома Тибодо и его возрождение в «Нью-Йорке» как должное. Начинаешь воспринимать Майка Брауна, который положил конец ужасной серии без плей-офф у «Кингз», как должное.

Организации часто говорят: «Мы хотим выйти на следующий уровень». Хорошо, но этого хотят все. Только одна команда может выиграть титул каждый год. Как мне кажется, многие клубы забывают, что уровней ниже вашего текущего намного больше, чем выше. Поэтому, когда команда заявляет, что хочет выйти на следующий уровень, очень велика вероятность, что этот следующий уровень на самом деле будет падением вниз. Такое случается чаще, чем постоянный прогресс, — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.