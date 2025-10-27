Бывший высокопоставленный член мафии высказался о скандале со ставками в НБА

Бывший высокопоставленный член мафии Сальваторе «Сэмми Булл» Гравано дал комментарий по поводу громкого уголовного дела о ставках и подпольных покерных играх с участием членов НБА. Ранее сообщалось, что баскетболист «Майами Хит» Терри Розир и главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс якобы использовались в качестве публичных лиц, чтобы привлекать ничего не подозревающих игроков.

«Обычно каждая семья держала всё при себе. Здесь же все семьи были вовлечены. Они знали друг друга, делили прибыль — это нормально для мафии. Очки, контактные линзы, X-ray столы… Как можно было их обыграть?» — приводит слова Гравано Daily Mail.

Особенно Гравано удивило участие высокопрофильных игроков НБА. «Ты уже в Зале славы, заработал $100 млн. Если это не жадность, не знаю, что тогда».

Напомним, Биллапс обвиняется в участии в манипуляции покерных игр, Розир — в незаконных ставках с использованием инсайдерской информации.

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»: