Джейлен Браун высказался после трёх подряд поражений «Бостона» на старте сезона НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал старт сезона команды, потерпевшей три поражения подряд.

«Сезон только начался. Мы всё ещё пытаемся разобраться и адаптироваться без Джейсона Тейтума. Это не оправдание, просто нужно время, чтобы всё наладилось. И как я уже говорил, процесс требует времени, это его часть. Во всех трёх матчах, как мне кажется, мы могли побеждать. В последней встрече я не показал лучшую игру. Выступали усердно, но этого было недостаточно. Нам нужно разобраться и просто сосредоточиться на том, чтобы одержать хотя бы одну победу», — сказал Браун в интервью CLNS Media Boston Sports Network в социальных сетях.

