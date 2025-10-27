Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА представила актуальный рейтинг силы команд, «Бруклин» Дёмина — на последнем месте

НБА представила актуальный рейтинг силы команд, «Бруклин» Дёмина — на последнем месте
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик официального сайта НБА Джон Шуман обновил еженедельный рейтинг силы команд лиги. Лидером остаётся «Оклахома-Сити Тандер» с рекордом 3-0. Заметный скачок совершили «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс», поднявшись на семь позиций. «Бруклин Нетс», за который выступает россиянин Егор Дёмин, располагается на последнем месте.

Актуальный рейтинг силы команд НБА по версии официального сайта:

1. «Оклахома-Сити Тандер»;
2. «Голден Стэйт Уорриорз»;
3. «Денвер Наггетс»;
4. «Нью-Йорк Никс»;
5. «Кливленд Кавальерс»;
6. «Лос-Анджелес Лейкерс»;
7. «Миннесота Тимбервулвз»;
8. «Сан-Антонио Спёрс»;
9. «Лос-Анджелес Клипперс»;
10. «Детройт Пистонс»;
11. «Хьюстон Рокетс»;
12. «Милуоки Бакс»;
13. «Орландо Мэджик»;
14. «Майами Хит»;
15. «Атланта Хоукс»;
16. «Мемфис Гриззлиз»;
17. «Чикаго Буллз»;
18. «Филадельфия Сиксерс»;
19. «Даллас Маверикс»;
20. «Торонто Рэпторс»;
21. «Бостон Селтикс»;
22. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
23. «Шарлотт Хорнетс»;
24. «Нью-Орлеан Пеликанс»;
25. «Индиана Пэйсерс»;
26. «Финикс Санз»;
27. «Сакраменто Кингз»;
28. «Юта Джаз»;
29. «Вашингтон Уизардс»;
30. «Бруклин Нетс».

Материалы по теме
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android