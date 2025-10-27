НБА представила актуальный рейтинг силы команд, «Бруклин» Дёмина — на последнем месте

Аналитик официального сайта НБА Джон Шуман обновил еженедельный рейтинг силы команд лиги. Лидером остаётся «Оклахома-Сити Тандер» с рекордом 3-0. Заметный скачок совершили «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс», поднявшись на семь позиций. «Бруклин Нетс», за который выступает россиянин Егор Дёмин, располагается на последнем месте.

Актуальный рейтинг силы команд НБА по версии официального сайта:

1. «Оклахома-Сити Тандер»;

2. «Голден Стэйт Уорриорз»;

3. «Денвер Наггетс»;

4. «Нью-Йорк Никс»;

5. «Кливленд Кавальерс»;

6. «Лос-Анджелес Лейкерс»;

7. «Миннесота Тимбервулвз»;

8. «Сан-Антонио Спёрс»;

9. «Лос-Анджелес Клипперс»;

10. «Детройт Пистонс»;

11. «Хьюстон Рокетс»;

12. «Милуоки Бакс»;

13. «Орландо Мэджик»;

14. «Майами Хит»;

15. «Атланта Хоукс»;

16. «Мемфис Гриззлиз»;

17. «Чикаго Буллз»;

18. «Филадельфия Сиксерс»;

19. «Даллас Маверикс»;

20. «Торонто Рэпторс»;

21. «Бостон Селтикс»;

22. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;

23. «Шарлотт Хорнетс»;

24. «Нью-Орлеан Пеликанс»;

25. «Индиана Пэйсерс»;

26. «Финикс Санз»;

27. «Сакраменто Кингз»;

28. «Юта Джаз»;

29. «Вашингтон Уизардс»;

30. «Бруклин Нетс».

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА: