«Локомотив-Кубань» объявил об уходе американца Ройса Хэмма после шести матчей за клуб

Американский центровой Ройс Хэмм покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба.

«Благодарим Ройса за самоотдачу и вклад в атмосферу в раздевалке. Желаем удачи в продолжении карьеры», — говорится в сообщении «Локомотива».

Спортсмен присоединился к железнодорожникам в это межсезонье и успел принять участие в шести официальных матчах. За это время игрок продемонстрировал следующие статистические показатели: пять очков, 4,8 подбора и 0,7 блок-шота.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды четыре победы при двух поражениях.