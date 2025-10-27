Скидки
Названы планы НБА после громкого дела ФБР о незаконных ставках в лиге – Чарания

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о шагах НБА, предпринимаемых лигой для решения проблемы нелегальных ставок. Ранее стало известно, что защитник «Майами Хит» Терри Розир, главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс и бывший игрок Дэймон Джонс были арестованы ФБР по делу о незаконных ставках. Это подняло вопрос о связи НБА с различными букмекерскими конторами. На своей странице в социальных сетях Чарания поделился заявлением лиги.

«НБА проинформировала все 30 команд о том, что лига начала процесс пересмотра политики в отношении отчётности о травмах, обучения и подготовки всего персонала, а также усиления внутренних и внешних программ мониторинга для выявления подозрительной букмекерской активности.

В меморандуме также отмечается: «Хотя необычные ставки на «меньше» в отношении Терри Розира в мартовской игре 2023 года были обнаружены в реальном времени, поскольку они были размещены легально, мы считаем, что можно сделать больше с юридической и регулирующей точки зрения для защиты целостности НБА и наших аффилированных лиг. Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные вопросы о честности игры и требуют дополнительного контроля», — говорится в публикации, которой поделился Чарания.

В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
