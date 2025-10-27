Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс выбыл из строя на две недели — источник

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс выбыл из строя на две недели. Как информирует на своей странице в социальных сетях известный инсайдер Шэмс Чарания, у 24-летнего спортсмена диагностировали растяжение правой подколенной мышцы.

Лидер «Миннесоты» получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (114:110).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал четыре подбора и отдавал две результативные передачи.

