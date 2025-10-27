Автор книги о Леброне и «Лейкерс» рассказал об угрозе судебного иска от клуба

Журналист Ярон Вайцман рассказал, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» угрожала ему судебным иском из-за книги о лёгком форварде Леброне Джеймсе и семье Басс, которая владела клубом.

Книга, которую обозреватель выпустил недавно, называется A Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers. Она посвящена выступлению Леброна в «Лейкерс». По словам журналиста, калифорнийская команда пыталась помешать публикации, обратившись к известному юристу, который специализируется на делах о клевете.

Ярон заявил, что начал работать над книгой в январе 2023 года, уточнив, что связывался с Джини Басc и руководством «Лейкерс», с которыми провёл несколько встреч и обменялся сообщениями.

«Чтобы было ясно, я никого не обвинял — ни Джини, ни «Лейкерс». Всё, что делаю как журналист, это задаю вопросы другим людям, провожу расследование и даю Джини и другим ключевым фигурам возможность ответить. Я далеко не первый, кто поднимает вопрос о том, что «Лейкерс» при Джини Басс могли тратить не так щедро, как другие организации», — сказал Вайцман на видео на своей странице в социальных сетях.

Вайцман добавил, что получил очень резкий отклик, когда отправил «Лейкерс» материалы для ознакомления:

«Так обычно это работает… Когда работа готова, ты отправляешь ключевым фигурам материал на проверку фактов. Не положительные моменты, а именно те, на которые они могут захотеть ответить. Я так сделал для «Лейкерс». Вместо того, чтобы обсудить это со мной по телефону, они решили нанять известного адвоката, который в итоге прислал мне очень жёсткое письмо. Например, они заявили, что мои материалы «полны завуалированных женоненавистнических выпадов, демонстрируют шовинизм и предвзятость, подрывающую надёжность моих источников».

В книге журналиста освещены внутренние конфликты семьи Басс, влияние Леброна и эволюция его приоритетов и политической позиции. По описанию, это «история американской иконы, раскрывающая Леброна, легендарный клуб НБА и современный профессиональный спорт в новом свете».

Напомним, в июне семья Басс продала контрольный пакет «Лейкерс» примерно за $ 10 млрд.