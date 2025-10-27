Казинс отреагировал на заявление, что Джордан набирал бы 45 очков, играй он в НБА сегодня

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о недавнем заявлении главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю относительно легенды лиги Майкла Джордана. Лю ранее утверждал, что именитый спортсмен в своей лучшей форме мог бы набирать в среднем 45 очков за игру в сегодняшней НБА.

«45 – определённо высокая планка. Понимаю, что Лью хотел этим сказать. Конечно, хочется отдать должное Майклу Джордану как величайшему игроку. Однако с учётом стиля современной игры, аналитики и подхода тренеров ему даже шанса бы не дали стабильно набирать 45», — сказал Казинс в эфире передачи Run It Back.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории: