Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Казинс отреагировал на заявление, что Джордан набирал бы 45 очков, играй он в НБА сегодня

Казинс отреагировал на заявление, что Джордан набирал бы 45 очков, играй он в НБА сегодня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о недавнем заявлении главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю относительно легенды лиги Майкла Джордана. Лю ранее утверждал, что именитый спортсмен в своей лучшей форме мог бы набирать в среднем 45 очков за игру в сегодняшней НБА.

«45 – определённо высокая планка. Понимаю, что Лью хотел этим сказать. Конечно, хочется отдать должное Майклу Джордану как величайшему игроку. Однако с учётом стиля современной игры, аналитики и подхода тренеров ему даже шанса бы не дали стабильно набирать 45», — сказал Казинс в эфире передачи Run It Back.

Материалы по теме
«Спор закончен». Оладжьювон ответил, кто величайший игрок НБА — Джордан или Леброн

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android