Джефферсон указал, почему в громком скандале со ставками в НБА упомянули Леброна

Джефферсон указал, почему в громком скандале со ставками в НБА упомянули Леброна
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон прокомментировал ситуацию с бывшим игроком Дэймоном Джонсом, которого обвиняют в передаче информации о состоянии здоровья лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса для ставок на матчи калифорнийской команды. Ранее сообщалось, что Джонс якобы сообщил, что Джеймс пропустит матч 9 февраля 2023 года с «Милуоки Бакс».

«Он мог передавать информацию не только о Броне. Но обвинение хочет использовать именно имя Брона. Он давал сведения о других игроках? О составах? О каких-то других вещах? Когда речь идёт о нарушении, берут самого известного игрока и говорят: «Он передавал информацию о Броне». На самом же деле, Джонс — человек, который был в лиге в разных командах и в разных тренерских штабах. Его нельзя ассоциировать только с одним игроком, он связан со всей НБА. И вот в этом вся проблема» — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' Show в YouTube.

