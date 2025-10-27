Россиянин Егор Дёмин пропустит матч с «Хьюстоном», названы подробности – источник
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Хьюстон Рокетс». Об этом информирует авторитетный портал RotoWire. При этом журналист Брайан Льюис на своей странице в социальных сетях заявил, что у 19-летнего спортсмена был диагностирован разрыв подошвенной фасции.
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Матч между «Хьюстоном» и «Бруклином» состоится 28 октября. Начало игры запланировано на 3:00 по московскому времени.
Дёмин провёл в нынешнем сезоне НБА три матча, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал пять подборов и отдавал 2,3 передачи.
