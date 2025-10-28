Скидки
Баскетбол

Портал представил топ-5 претендентов на MVP НБА этого сезона после первых игр на старте
Портал Basketball Forever по итогам первой недели регулярного чемпионата НБА представил рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP). Лидером списка стал центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который за это время в среднем набирал 33,3 очка при 57% реализации бросков с игры, совершал 13,3 подбора и делал шесть блок-шотов.

Топ-5 претендентов на звание MVP НБА сезона-2025/2026 по версии Basketball Forever:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

