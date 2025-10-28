Эксперт – о скандале со ставками: многие чернокожие игроки НБА строят из себя боссов мафии

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок высказался о громком деле, связанном с арестами в НБА по обвинениям в незаконных ставках и подпольных покерных играх.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало более 30 человек, среди которых главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и бывший игрок Дэймон Джонс. Уитлок заявил, что происходящее может быть связано с организованной преступностью и подчеркнул, что, по его мнению, в лиге игнорируют признаки подобных проблем.

«Многие чернокожие игроки связаны с хип-хоп культурой и воображают себя боссами мафии. Эта связь настолько очевидна и кристально ясна, но никто не хочет об этом говорить. Мы слышали, как Майкл Портер-младший, брат Джонтея, говорил о соблазнах азартных игр, с которыми сталкиваются все эти спортсмены. И потом удивляешься, почему коррупция повсюду. Думаете, спорт не нужно очищать? Я постоянно говорю в этом шоу о том, что никому нет дела до болельщиков, нет уважения к фанатам — вот о чём я говорю. Стивен Эй Смит и ESPN не заботятся о честности игры. Их волнует лишь, оплатят ли чек», — сказал Уитлок на своём канале в YouTube.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny: