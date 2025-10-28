Скидки
Казинс объяснил, почему у Майкла Джордана были бы трудности, играй он в НБА сегодня

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс предположил, как прославленный игрок Майкл Джордан в своей лучшей форме смог бы выступать в сегодняшней лиге. Казинс подчеркнул, что Джордан был мастером среднего броска, а не трёхочкового, поэтому было бы неправильно ожидать, что он был бы крайне успешен в современной НБА.

«Если бы мы оценивали игру Майкла Джордана по сегодняшним стандартам, то аналитики бы её раскритиковали. Пример – Демар Дерозан. Как бы хорошо он ни играл всю карьеру, сегодня его стиль всё равно критикуют. Поэтому я не вижу, чтобы игра Эм Джея полностью трансформировалась под современную лигу», — сказал Казинс в эфире передачи Run It Back.

