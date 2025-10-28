Скидки
Гомельский назвал клуб ЕЛ, чья трансферная работа летом была лучше, чем у ЦСКА и «Зенита»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно причины поражения УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра проходила 25 октября в Москве. Армейцы победили со счётом 86:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 75
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 25, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 13, Астапкович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 7, Джекири - 4, Ухов - 1, Уэйр, Ганькевич, Карпенко, Антонов
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 14, Ли - 13, Брайс - 11, Пьерр - 6, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Захаров - 2, Лопатин - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

У Гомельского поинтересовались, может ли причина поражения быть связана с разницей в бюджетах команд.

«У меня есть собственное мнение о размере бюджетов всех клубов ЕЛ ВТБ. И, по-моему, УНИКС не проигрывает никому, кроме «Зенита». То есть реальный бюджет УНИКСа больше, чем у ЦСКА. В связи с этим хочу сказать, что селекционная кампания УНИКСа прошедшим летом была наиболее качественной в сравнении с ЦСКА и даже с «Зенитом». То есть стартовая пятёрка УНИКСа плюс шестой и седьмой игроки не уступает первым семи игрокам ЦСКА. А в некоторых амплуа и превосходит», — написал Гомельский.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом:

