Хьюстон Рокетс — Бруклин Нетс, результат матча 28 октября 2025, счет 137:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» проиграл четвёртый матч подряд, разгромно уступив «Хьюстону» без Егора Дёмина
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 137:109.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
137 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Исон - 22, Шенгюн - 21, Дюрант - 19, Шеппард - 15, Томпсон - 12, Смит II - 11, Окоги - 10, Капела - 8, Холидей - 5, Тэйт - 4, Адамс - 4, Дэвисон - 3, Грин - 3
Бруклин Нетс: Мэнн - 21, Портер - 18, Шарп - 17, Мартин - 11, Уилсон - 9, Томас - 9, Лидделл - 6, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Траоре - 4, Клауни - 2, Этьенн

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Хьюстона» Тари Исон — 22 очка, пять подборов и пять передач. Среди гостей лучшие показатели установил атакующий защитник Теренс Мэнн — 21 очко и шесть подборов.

В матче не принял участия с целью избежать рецидива травмы российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин. Для «Нетс» это поражение стало четвёртым подряд со старта нового регулярного сезона, «Рокетс» победили впервые после двух стартовых проигрышей.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
