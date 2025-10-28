«Бруклин» проиграл четвёртый матч подряд, разгромно уступив «Хьюстону» без Егора Дёмина

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 137:109.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Хьюстона» Тари Исон — 22 очка, пять подборов и пять передач. Среди гостей лучшие показатели установил атакующий защитник Теренс Мэнн — 21 очко и шесть подборов.

В матче не принял участия с целью избежать рецидива травмы российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин. Для «Нетс» это поражение стало четвёртым подряд со старта нового регулярного сезона, «Рокетс» победили впервые после двух стартовых проигрышей.