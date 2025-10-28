Скидки
Сан-Антонио Спёрс — Торонто Рэпторс, результат матча 28 октября 2025, счет 121:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Торонто», у «Спёрс» 4 победы из 4
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:103.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 22, Барнс - 18, Васселл - 15, Харпер - 11, Джонсон - 10, Шампани - 9, Маклафлин - 5, Брайант - 3, Бийомбо - 2, Гарсия - 2, Миникс, Ингрэм
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Мюррей-Бойлс - 19, Куикли - 15, Ингрэм - 14, Барнс - 8, Шид - 6, Мамукелашвили - 5, Агбаджи - 4, Уолтер - 3, Могбо - 2, Пёлтль - 2, Дик, Темпл, Баттл

В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в составе своей команды — 24 очка и 15 подборов, а также четыре ассиста. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Торонто» Ар Джей Барретт — 25 очков, два подбора и две передачи.

«Спёрс» выиграли четвёртую встречу подряд со старта сезона-2025/2026 и лидируют в Западной конференции. Для «Рэпторс» это поражение стало третьим кряду после стартовой победы.

