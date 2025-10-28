Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Торонто», у «Спёрс» 4 победы из 4

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 121:103.

В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в составе своей команды — 24 очка и 15 подборов, а также четыре ассиста. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Торонто» Ар Джей Барретт — 25 очков, два подбора и две передачи.

«Спёрс» выиграли четвёртую встречу подряд со старта сезона-2025/2026 и лидируют в Западной конференции. Для «Рэпторс» это поражение стало третьим кряду после стартовой победы.