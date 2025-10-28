«Оклахома» победила «Даллас». У Гилджес-Александера 23 очка, у Энтони Дэвиса — дабл-дабл

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 101:94.

Разыгрывающий защитник действующего чемпиона «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 23 очка при четырёх подборах и восьми ассистах, став лучшим в составе своей команды. Самым результативным в матче стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов, а также три передачи.

«Тандер» выиграли четвёртый матч подряд со старта сезона-2025/2026 и догнали «Сан Антонио Спёрс» во главе турнирной таблицы Западной конференции. «Маверикс» уступили в третьей игре из чётырёх стартовых.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.