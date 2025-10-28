Скидки
Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 28 октября 2025, счет 94:101, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» победила «Даллас». У Гилджес-Александера 23 очка, у Энтони Дэвиса — дабл-дабл
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 101:94.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
94 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Вашингтон - 15, Кристи - 14, Харди - 11, Расселл - 9, Маршалл - 9, Томпсон - 8, Флэгг - 2, Пауэлл, Нембард, Келли, Мартин, Сиссе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Митчелл - 17, Хартенштайн - 16, Уиггинс - 11, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 4, Барнхайзер - 2, Янгблад, Дженг

Разыгрывающий защитник действующего чемпиона «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал 23 очка при четырёх подборах и восьми ассистах, став лучшим в составе своей команды. Самым результативным в матче стал центровой «Далласа» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов, а также три передачи.

«Тандер» выиграли четвёртый матч подряд со старта сезона-2025/2026 и догнали «Сан Антонио Спёрс» во главе турнирной таблицы Западной конференции. «Маверикс» уступили в третьей игре из чётырёх стартовых.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
