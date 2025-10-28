Скидки
Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 28 октября 2025, счет 114:127, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича и 43 очка Маррея принесли «Денверу» победу над «Миннесотой»
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 127:114.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рэндл - 23, Рид - 18, Дивинченцо - 12, Конли - 10, Шеннон - 9, Диллингэм - 4, Хиланд - 4, Гобер - 4, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Йокич - 25, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 12, Гордон - 9, Браун - 7, Джонсон - 5, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 19 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным в матче стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 43 очка при шести подборах и трёх ассистах.

«Денвер» выиграл второй матч подряд после стартового поражения, «Миннесота» потерпела второе поражение в четырёх играх.

