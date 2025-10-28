Трипл-дабл Йокича и 43 очка Маррея принесли «Денверу» победу над «Миннесотой»

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 127:114.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 19 подборов и 10 результативных передач. Самым результативным в матче стал атакующий защитник «Наггетс» Джамал Маррей, набравший 43 очка при шести подборах и трёх ассистах.

«Денвер» выиграл второй матч подряд после стартового поражения, «Миннесота» потерпела второе поражение в четырёх играх.