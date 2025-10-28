Лаури Маркканен обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав 51 очко

Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 138:134 в овертайме.

Маркканен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 51 очко (14 из 32 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 17 из 17 — штрафные), 14 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+26».

Таким образом, 28-летний баскетболист из Финляндии установил новый личный рекорд по результативности в НБА. Предыдущее достижение Лаури Маркканена составляло 49 очков в матче с «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2022/2023, когда он также выступал за «Юту».