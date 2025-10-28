Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен — четвёртый игрок в сезоне-2025/2026 НБА с 50+ очками за один матч

Лаури Маркканен — четвёртый игрок в сезоне-2025/2026 НБА с 50+ очками за один матч
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 138:134 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
138 : 134
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 51, Джордж - 26, Кесслер - 25, Михайлюк - 11, Нуркич - 7, Клейтон - 6, Бэйли - 6, Филиповски - 3, Сенсабо - 3, Хендрикс, Андерсон, Уильямс, Харклесс, Лав
Финикс Санз: Букер - 34, Уильямс - 25, Аллен - 23, О'Нил - 17, Гиллеспи - 15, Данн - 7, Ричардс - 6, Ливерс - 5, Игодаро - 2, Малуач, Флеминг, Хэйс, Гудвин

Маркканен, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 51 очко (14 из 32 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 17 из 17 — штрафные), 14 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+26».

Таким образом, 28-летний баскетболист из Финляндии стал четвёртым игроком в нынешнем сезоне НБА, кому в рамках конкретной встречи удалось набрать как минимум 50 очков. Ранее это покорялось Шею Гилджес-Александеру («Оклахома-Сити Тандер»), Аарону Гордону («Денвер Наггетс») и Остину Ривзу («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Сейчас читают:
Был в шаге от финала НБА, а теперь готов покорять Россию. Интервью с новичком «Зенита»
Эксклюзив
Был в шаге от финала НБА, а теперь готов покорять Россию. Интервью с новичком «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android