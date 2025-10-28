Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич оформил третий трипл-дабл подряд на старте сезона НБА

Никола Йокич оформил третий трипл-дабл подряд на старте сезона НБА
Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:114.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рэндл - 24, Рид - 18, Дивинченцо - 12, Конли - 10, Шеннон - 9, Гобер - 8, Диллингэм - 4, Хиланд - 4, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Йокич - 25, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 12, Гордон - 9, Браун - 7, Джонсон - 5, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Йокич провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 10 с игры, 7 из 7 — штрафные), 19 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».

Таким образом, 30-летний сербский баскетболист оформляет трипл-дабл в каждом из трёх стартовых матчей нынешнего сезона НБА. Кроме того, «Денвер» одержал две победы при одном поражении.

Сейчас смотрят:
Очередной шедевр от Николы Йокича. Передача — на загляденье!
Видео
Очередной шедевр от Николы Йокича. Передача — на загляденье!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android