Никола Йокич оформил третий трипл-дабл подряд на старте сезона НБА
Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:114.
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рэндл - 24, Рид - 18, Дивинченцо - 12, Конли - 10, Шеннон - 9, Гобер - 8, Диллингэм - 4, Хиланд - 4, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Йокич - 25, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 12, Гордон - 9, Браун - 7, Джонсон - 5, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Йокич провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 10 с игры, 7 из 7 — штрафные), 19 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».
Таким образом, 30-летний сербский баскетболист оформляет трипл-дабл в каждом из трёх стартовых матчей нынешнего сезона НБА. Кроме того, «Денвер» одержал две победы при одном поражении.
