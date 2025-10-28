Никола Йокич оформил третий трипл-дабл подряд на старте сезона НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:114.

Йокич провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 10 с игры, 7 из 7 — штрафные), 19 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».

Таким образом, 30-летний сербский баскетболист оформляет трипл-дабл в каждом из трёх стартовых матчей нынешнего сезона НБА. Кроме того, «Денвер» одержал две победы при одном поражении.