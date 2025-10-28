Скидки
«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в НБА. У Карри — 16 очков, Куминга сделал дабл-дабл

Аудио-версия:
На арене «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США) завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 131:118.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 25, Подзиемски - 23, Муди - 20, Батлер - 20, Карри - 16, Грин - 7, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Ричард - 4, Сантос - 3, Пост - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Ландейл - 17, Джексон - 16, Альдама - 14, Спенсер - 11, Уэллс - 10, Кауард - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 4, Проспер - 4, Кончар - 3, Холл, Бэсси, Джексон

Самым результативным игроком в составе хозяев стал тяжёлый форвард из Конго Жонатан Куминга, сделавший дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и четырёх передач. Стефен Карри набрал 16 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 23 очка, три подбора и девять передач.

В следующем матче «Голден Стэйт» примут «Клипперс», а «Мемфис» отправится в гости к «Финиксу».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

