«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в НБА. У Карри — 16 очков, Куминга сделал дабл-дабл

На арене «Чейз Центр» (Сан-Франциско, США) завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 131:118.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал тяжёлый форвард из Конго Жонатан Куминга, сделавший дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и четырёх передач. Стефен Карри набрал 16 очков, сделал четыре подбора и три передачи.
У гостей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 23 очка, три подбора и девять передач.
В следующем матче «Голден Стэйт» примут «Клипперс», а «Мемфис» отправится в гости к «Финиксу».
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.