Лос-Анджелес Лейкерс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 28 октября 2025, счет 108:122, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли «Портленду», у Ривза 41 очко
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Гости выиграли встречу со счётом 122:108.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 41 очко, четыре подбора и пять результативных передач. У «Портленда» больше всех набрал лёгкий форвард Дени Авдия — 25 очков, четыре подбора и четыре ассиста.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
