«Лейкерс» без Леброна и Дончича проиграли «Портленду», у Ривза 41 очко

В ночь с 27 на 28 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Гости выиграли встречу со счётом 122:108.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 41 очко, четыре подбора и пять результативных передач. У «Портленда» больше всех набрал лёгкий форвард Дени Авдия — 25 очков, четыре подбора и четыре ассиста.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.