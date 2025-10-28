В ночь с 27 на 28 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 октября

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 95:116;

«Филадельфия Сиксерс» – «Орландо Мэджик» — 136:124;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бостон Селтикс» — 90:122;

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» — 128:123;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Торонто Рэпторс» — 121:103;

«Хьюстон Рокетс» – «Бруклин Нетс» — 137:109;

«Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 94:101;

«Юта Джаз» – «Финикс Санз» — 138:134 OT;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» — 114:127;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Гриззлиз» — 131:118;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 108:122.