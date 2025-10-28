Скидки
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 28 октября

Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 28 октября

«Детройт Пистонс» – «Кливленд Кавальерс» — 95:116;
«Филадельфия Сиксерс» – «Орландо Мэджик» — 136:124;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Бостон Селтикс» — 90:122;
«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» — 128:123;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Торонто Рэпторс» — 121:103;
«Хьюстон Рокетс» – «Бруклин Нетс» — 137:109;
«Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 94:101;
«Юта Джаз» – «Финикс Санз» — 138:134 OT;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» — 114:127;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Гриззлиз» — 131:118;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 108:122.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
95 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 12, Холланд - 11, Смит - 11, Харрис - 10, Дженкинс - 9, Дюрен - 8, Робинсон - 8, Томпсон - 6, Ланир - 6, Рид - 4, Стюарт - 4, Джонс - 2, Грин - 2, Клинтман - 2
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Аллен - 20, Мобли - 15, Хантер - 13, Меррилл - 11, Уэйд - 5, Брайант - 4, Портер - 4, Тайсон - 3, Нэнс - 3, Проктор - 3, Траверс
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
136 : 124
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Макси - 43, Эджкомб - 26, Убре - 25, Гримс - 14, Гордон - 8, Бона - 7, Эдвардс - 5, Драммонд - 4, Уокер - 4, Лоури, Брум, Sallis
Орландо Мэджик: Банкеро - 32, Бейн - 24, Вагнер - 22, Блэк - 14, Саггс - 12, Картер - 10, Битадзе - 5, Пенда - 3, Джонс - 2, Айзек, Ричардсон, Ховард, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
90 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Пул - 22, Куин - 12, Джонс - 11, Мисси - 11, Бей - 11, Джордан - 7, Мёрфи - 7, Альварадо - 5, Фирс - 2, Пиви - 2, Макгауэнс, Маткович, Хоукинс
Бостон Селтикс: Саймонс - 25, Притчард - 18, Гарза - 16, Браун - 15, Майнотт - 15, Уайт - 11, Хозер - 9, Кета - 6, Тиллман - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Буше
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
128 : 123
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Досунму - 21, Гидди - 18, Вучевич - 17, Бузелис - 16, Хаертер - 15, Джонс - 14, Уильямс - 12, Окоро - 10, Филлипс - 5, Картер, Терри, Эссанг, Смит
Атланта Хоукс: Порзингис - 27, Джонсон - 25, Янг - 21, Оконгву - 18, Александер-Уолкер - 17, Кеннард - 7, Гуйе - 4, Дэниэлс - 2, Рисашер - 2, Уоллес, Данте, Ньюэлл, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Касл - 22, Барнс - 18, Васселл - 15, Харпер - 11, Джонсон - 10, Шампани - 9, Маклафлин - 5, Брайант - 3, Бийомбо - 2, Гарсия - 2, Миникс, Ингрэм
Торонто Рэпторс: Барретт - 25, Мюррей-Бойлс - 19, Куикли - 15, Ингрэм - 14, Барнс - 8, Шид - 6, Мамукелашвили - 5, Агбаджи - 4, Уолтер - 3, Могбо - 2, Пёлтль - 2, Дик, Темпл, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
137 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Исон - 22, Шенгюн - 21, Дюрант - 19, Шеппард - 15, Томпсон - 12, Смит II - 11, Окоги - 10, Капела - 8, Холидей - 5, Тэйт - 4, Адамс - 4, Дэвисон - 3, Грин - 3
Бруклин Нетс: Мэнн - 21, Портер - 18, Шарп - 17, Мартин - 11, Уилсон - 9, Томас - 9, Лидделл - 6, Клэкстон - 6, Сараф - 6, Траоре - 4, Клауни - 2, Этьенн
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
94 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Вашингтон - 15, Кристи - 14, Харди - 11, Расселл - 9, Маршалл - 9, Томпсон - 8, Флэгг - 2, Пауэлл, Нембард, Келли, Мартин, Сиссе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Митчелл - 17, Хартенштайн - 16, Уиггинс - 11, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 4, Барнхайзер - 2, Янгблад, Дженг
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
138 : 134
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 51, Джордж - 26, Кесслер - 25, Михайлюк - 11, Нуркич - 7, Клейтон - 6, Бэйли - 6, Филиповски - 3, Сенсабо - 3, Хендрикс, Андерсон, Уильямс, Харклесс, Лав
Финикс Санз: Букер - 34, Уильямс - 25, Аллен - 23, О'Нил - 17, Гиллеспи - 15, Данн - 7, Ричардс - 6, Ливерс - 5, Игодаро - 2, Малуач, Флеминг, Хэйс, Гудвин
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Рэндл - 24, Рид - 18, Дивинченцо - 12, Конли - 10, Шеннон - 9, Гобер - 8, Диллингэм - 4, Хиланд - 4, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Йокич - 25, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 12, Гордон - 9, Браун - 7, Джонсон - 5, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 25, Подзиемски - 23, Муди - 20, Батлер - 20, Карри - 16, Грин - 7, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Ричард - 4, Сантос - 3, Пост - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Ландейл - 17, Джексон - 16, Альдама - 14, Спенсер - 11, Уэллс - 10, Кауард - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Смолл - 4, Проспер - 4, Кончар - 3, Холл, Бэсси, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко
