Расписание матчей Единой лиги на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 28 октября (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «Енисей».

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, на счету которого шесть побед при одном поражении. Вторую позицию занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает «Бетсити Парма». В активе пермского клуба пять побед и два поражения.

Ранее «Локомотив-Кубань» объявил об уходе американца Ройса Хэмма после шести матчей за клуб.

Материалы по теме Официально «Локомотив-Кубань» объявил об уходе американца Ройса Хэмма после шести матчей за клуб

Главные новости дня: