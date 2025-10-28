Скидки
Панатинаикос Афины — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 28 октября

Расписание матчей Евролиги на 28 октября
Аудио-версия:
Во вторник, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано восемь матчей. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 28 октября (время московское):

21:00. «Црвена Звезда» — АСВЕЛ;
21:00. «Жальгирис» — «Виртус»;
22:00. «Бавария» — «Реал» Мадрид;
22:15. «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:30. «Баскония» — «Дубай»;
22:30. «Барселона» — «Олимпия»;
22:45. «Париж» — «Анадолу Эфес»;
23:00. «Валенсия» — «Фенербахче».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026

Ранее главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес высказался о возможном бойкоте матчей Евролиги в Израиле.

Главный тренер «Валенсии» высказался о возможном бойкоте матчей Евролиги в Израиле

