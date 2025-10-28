Скидки
Панатинаикос Афины — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Баскетбол

Игрок «Лейкерс» получил травму на старте сезона, названы подробности — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент выбыл из строя на две-четыре недели. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали сразу два инсайдера, Шэмс Чарания и Дэйв Макменамин. По их сведениям, по МРБ у баскетболиста было диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

Повреждение спортсмен получил в матче с «Сакраменто Кингз» (127:120). Встречу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122) он уже пропускал.

На старте нынешнего сезона 29-летний разыгрывающий принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал один подбор и отдавал 2,3 передачи.

Главные новости дня:

