Игрок «Лейкерс» получил травму на старте сезона, названы подробности — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэйб Винсент выбыл из строя на две-четыре недели. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали сразу два инсайдера, Шэмс Чарания и Дэйв Макменамин. По их сведениям, по МРБ у баскетболиста было диагностировано растяжение связок левой лодыжки.

Повреждение спортсмен получил в матче с «Сакраменто Кингз» (127:120). Встречу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122) он уже пропускал.

На старте нынешнего сезона 29-летний разыгрывающий принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал один подбор и отдавал 2,3 передачи.

