Расписание матчей Еврокубка на 28 октября

Во вторник, 28 октября, в рамках 5-го тура Еврокубка состоятся три матча. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 28 октября:

20:30 мск — «Паниониос» — «Тренто»;

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — У-БТ;

22:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Арис».

В минувшем розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионство в Еврокубке.

Главные спортивные новости дня: