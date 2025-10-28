Расписание матчей Еврокубка на 28 октября

Во вторник, 28 октября, в рамках 5-го тура Еврокубка состоятся три матча. «Чемпионат» представляет полное расписание предстоящих игр.
Еврокубок. Расписание матчей на 28 октября:
20:30 мск — «Паниониос» — «Тренто»;
21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» — У-БТ;
22:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Арис».
В минувшем розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионство в Еврокубке.
